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Aranan Şahıs Muğla'da Yakalandı

Aranan Şahıs Muğla'da Yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucu, 'Kasten yaralama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 37 yaşındaki T.C.D. Fethiye'de yakalandı ve tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu; hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 37 yaşındaki T.C.D, Fethiye Ölüdeniz Mahallesinde yapılan operasyon ile yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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