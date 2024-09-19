Afyonkarahisar'da 3 ayrı suçtan 16 yıl 6 ay 11 gün hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede H.D., isimli şahsın 3 farklı suçtan 16 yıl 6 ay 11 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından H.D.'nin peşine düşen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde akrabalarının evinde yakaladı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR