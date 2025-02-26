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Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, 3 ayrı suç kaydı bulunan A.A. isimli şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi. Şahıs, ruhsatsız silah ve izinsiz alet bulundurma suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 ayrı suç kaydı ile aranan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede hakkında korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.A., isimli şahıs ekiplerin çalışması ile yakalandı. Şahıs Dinar T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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