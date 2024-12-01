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Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.E.G. isimli şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerihakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyeti den yoksun kılma suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.E.G. isimli şahıs Afyonkarahisar'da ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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