Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerihakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyeti den yoksun kılma suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.E.G. isimli şahıs Afyonkarahisar'da ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR