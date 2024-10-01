Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da 7 ayrı suç kaydı ile 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak araçta bulunanların kimlik kontrollerini yaptı. Yapılan sorgulamada 7 ayrı suç kaydı bulunan H.M., isimli şahsın 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR