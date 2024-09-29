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Aranan Şahıs Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Aranan Şahıs Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 9 ayrı suçtan 37 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.A., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahıs, tamamlanan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 9 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kız, kadın ve erkek kaçırma, yağma, nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, nitelikli yağma ve hükümlü tutuklunun kaçması' gibi 9 ayrı suçtan 37 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Y.A. isimli şahıs aranıyordu. Jandarma ekipleri Seydikemer İlçesi Doğanlar Mahallesinde olduğunu tespit ettiği şahsın yakalanması operasyon düzenledi. Şahıs, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

Y.A. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seydikemer Operasyon Jandarma

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