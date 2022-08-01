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Aranan şahıs fındık bahçesinde yakalandı

Aranan şahıs fındık bahçesinde yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs, fındık bahçesinde yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs, fındık bahçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan' hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.N.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli, kardeşinin oğluna ait fındık bahçesinde yakalandı. - DÜZCE

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