Aranan şahıs fındık bahçesinde yakalandı DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs, fındık bahçesinde yakalandı. DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs, fındık bahçesinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan' hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.N.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli, kardeşinin oğluna ait fındık bahçesinde yakalandı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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