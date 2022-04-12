Aranan şahıs bekçilere takıldı

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 2 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Orta Mahalle 213 sokak üzerinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri bir şahsın durumundan şüphelenerek durdurdu. Şahsın yapılan kimlik sorgusunda isminin R.A. olduğu anlaşılırken, yapma suçundan 2 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AYDIN

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