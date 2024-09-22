Aranan Şahıs Bayburt'ta Otobüs Muavini Olarak Yakalandı

Toplamda 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli aranan şahıs, bir otobüs firmasında muavin olarak çalıştığı sırada Bayburt'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, aranan şahsın bir otobüs firmasında muavin olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı, yapılan çalışmalarda Bayburt'a geldiği tespit edilen araç durdurularak şahıs yakalandı. Yabancıyı ülkeye sokma, ülkede kalmasını sağlama suçundan toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için Bayburt Emniyet Müdürlüğü personelinin, 24 saat görevinin başında çalışmalarına devam ettiği belirtildi. - BAYBURT