Aranan Şahıs Bayat'ta Yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kasten yaralama suçundan aranan B.Ö.'yü Bayat ilçesinde yakaladı. 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen adli kolluk devriyesinde; hakkında Kasten Yaralama suçundan 5 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö. isimli şahıs Bayat ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa