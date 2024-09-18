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Aranan Müteahhit Uşak'ta Yakalandı

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Kütahya'da 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan müteahhit İ.E., Uşak'ta yakalanarak Kütahya'ya getirildi. 33 suç kaydı ve 800 müzekkere bulunan şahıs, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikten hüküm giymişti.

Kütahya'da hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan müteahhit Uşak'ta yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'da hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 33 suç kaydı ve 800 müzekkere bulunan müteahhit Uşak'ta yakalanarak Kütahya'ya getirildi.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılık suçlarından hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, ayrıca hakkında toplamda 210 bin 500 TL adli para cezası ile 33 suç kaydı ve 800 müzekkere bulunan İ.E.isimli şahıs Uşak Bozkurt Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan numarasız bağ evi önünde yakalanarak Kütahya'ya getirildi.

İ.E., Asayiş Şube Müdürlüğündeki gerekli işlemlerin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - 3.Sayfa

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