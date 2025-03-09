Aranan Kadın Kuşadası'nda Villada Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 9 suçtan hakkında 16 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir villanın banyosunda saklandığı dolabın içerisinde yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından 7 aydan beri 'hakaret, hakkı olmayan yere tecavüz, suç uydurma, karşılıksız yararlanma ve Vergi Usul Kanununa muhalefet olmak' suçu olmak üzere toplam 9 suçtan aranan ve hakkında 16 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan Z.Y. (55) isimli kadının yapılan detaylı çalışma sonucu yerini tespit eden ekipler, şüphelinin bulunduğu villaya operasyon düzenledi. Operasyonda villa içerisinde yapılan aramalarda Z.Y. saklandığı banyodaki dolap içerisinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN