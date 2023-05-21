Aranan iki şahıs yakalandı

Kayseri'de polis hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Kocasinan ve Talas ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda haklarında 'Kasten Yaralama', 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma veya Kullanma', '2863 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından toplamda 13 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. ile 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A. yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ