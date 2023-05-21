Aranan iki şahıs yakalandı Kayseri İl emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı.

Aranan iki şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Kocasinan Talas İlçelerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda haklarında; 'Kasten Yaralama', 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma veya Kullanma', '2863 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından toplamda 13 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. ile 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A. yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.