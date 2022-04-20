Aranan FETÖ üyesi şahıs yapılan operasyonla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan M.İ. yapılan operasyonla yakalandı.
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan M.İ. yapılan operasyonla yakalandı. M.İ sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.İ. isimli şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa