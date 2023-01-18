Aranan eski özel kurum öğretmeni yakalanarak cezaevine gönderildi 3. Sayfa Haberleri Çanakkale'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kesinleşmiş hapis cezası dolayısıyla aranan eski özel kurum öğretmeni yakalanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kesinleşmiş hapis cezası dolayısıyla aranan eski özel kurum öğretmeni yakalanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası nedeniyle aranan eski özel kurum öğretmeni, Çanakkale İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ezine ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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