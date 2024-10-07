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Aranan Dolandırıcı Jandarma Tarafından Yakalandı

Aranan Dolandırıcı Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.Ö. isimli şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hakkında kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişiliklerin araç olarak da kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belgede sahtecilik suçlarından 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. isimli şahıs Sandıklı'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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