Aranan Dolandırıcı Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hakkında kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişiliklerin araç olarak da kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belgede sahtecilik suçlarından 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. isimli şahıs Sandıklı'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR