Aranan Dolandırıcı Bilecik'te Yakalandı

Konya'da dolandırıcılık suçundan hüküm giyen ve aranması olan şahıs Bilecik'te yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü-Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aranması olan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Konya Ağır Ceza İlamat Masası'nca 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranması bulanan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK