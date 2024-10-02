Aranan Dolandırıcı Bilecik'te Yakalandı
Konya'da dolandırıcılık suçundan hüküm giyen ve aranan şahıs, Bilecik'te Emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Konya'da dolandırıcılık suçundan hüküm giyen ve aranması olan şahıs Bilecik'te yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü-Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aranması olan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Konya Ağır Ceza İlamat Masası'nca 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranması bulanan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK