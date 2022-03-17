Aranan araçta çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi - Haberler

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Aranan araçta çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aranan araçta çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi

Eskişehir'de şüpheli bir araçta yapılan aramada çok miktarda tütün, sigara ve puro ele geçirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de şüpheli bir araçta yapılan aramada çok miktarda tütün, sigara ve puro ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince bir araçta arama yapıldı. Arama yapılan araçta, 101 paket tütün, 94 paket sigara ve 165 adet puro ele geçirildi. Şüpheli M.Ş.T. yakalanarak gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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