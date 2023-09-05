- Aranan 92 şahıs polisten kaçamadı

KONYA - Konya'da polis ekiplerinin il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 92 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde 52 ekip ve 130 personel ile aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; kasten yaralama, hırsızlık, silahla tehdit, yağma ve daha birçok suçtan aranan, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 92 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 92 şahıstan 68'i cezaevine gönderilirken 24 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere adli mercilere sevk edildi.