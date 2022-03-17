Aranan 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekiplerince bir işyerine yapılan baskında 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince Odunpazarı'nda bulunan bir işyerine operasyon düzenlendi. İşyerinde farklı nedenlerle aranan 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirildi. Olayla ilgili Y.E.Y. ve A.Y. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR