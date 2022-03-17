Aranan 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirildi, 2 kişi yakalandı - Haberler

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Aranan 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aranan 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince bir işyerine yapılan baskında 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekiplerince bir işyerine yapılan baskında 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince Odunpazarı'nda bulunan bir işyerine operasyon düzenlendi. İşyerinde farklı nedenlerle aranan 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirildi. Olayla ilgili Y.E.Y. ve A.Y. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Aranan 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Aranan 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Aranan 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Aranan 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Otomobil, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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