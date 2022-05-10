Aranan 17 kişi yakalandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve yakalama kararı bulunan 17 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Sahabiye, Mevlana, Keykubat, Kayabaşı, Sancaktepe Mahalleleri ve farklı adreslerde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda; hakkında 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan 12 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C.G., hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y., hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B. hakkında 'Kasten Yaralama' suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ., hakkında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E. ve hakkında 'Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.K. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplamda 17 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 7'si işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

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