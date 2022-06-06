Aranan 12 kişi yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda yakalama emri bulunan 12 kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda yakalama emri bulunan 12 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik İldem, Yenidoğan, Battalgazi, Yeni Mah. Anafartalar, Esenyurt, Argıncık, Yavuzlar ve Yenişehir Mahallelerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 16 kişi yakalanırken hapis cezası bulunan 4 kişi Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aranan 12 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.