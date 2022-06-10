Aralarında husumet bulunan ağabeyini av tüfeği ile vurdu - Haberler

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Aralarında husumet bulunan ağabeyini av tüfeği ile vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aralarında husumet bulunan ağabeyini av tüfeği ile vurdu

Elazığ'da bir şahıs, aralarında husumet bulunan ağabeyini av tüfeği ile 2 el ateş ederek vurdu.

Elazığ'da bir şahıs, aralarında husumet bulunan ağabeyini av tüfeği ile 2 el ateş ederek vurdu. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce husumet bulunan kardeşler arasında kavga çıktı. Kavga esnasında Ö.T. (31), ağabeyi G.T.'yi (33) av tüfeği ile iki el ateş ederek göğüs ve yüz bölgesinden yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ö.T. ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayda kullanılan av tüfeğine ise el konuldu.

Konuyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

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