Aralarında cerrah ve profesörler de var! Yüzlerce kişi 'Altın' vaadiyle dolandırıldı

Adli sicil kaydında bir çok nitelikli dolandırıcılık cezası bulunduğu öne sürülen E.K., bir süredir yurtdışındaki prestij sahibi şirketlerin adlarını ve faaliyetlerini kopyalayarak kurduğu şirket ve organize ettiği, dolandırıcılık şebekesiyle aralarında tanınmış insanların da bulunduğu yüzlerce kişiyi dolandırdı.

DUBAİ TATİLLERİNDE LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR

Hiçbir resmi izni bulunmadan insanlardan topladığı milyarlarca liralık paralar sayesinde, kendi çete üyeleriyle Dubai tatillerinde lüks içinde yaşayan E.K., sahte evraklarla kendinin olmayan altın madenleri ve depolarını kendisininmiş gibi göstererek yüksek kar vaadiyle yüzlerce insanı dolandırdı.

PARALAR BUHAR OLDU

Ercan Kutlu ve şebekesinin vaatlerine inanarak gayrimenkullerini satan veya dövizlerini bozduran yüzlerce insan, adlarına yapıldığı söylenen altınların hiç var olmadığını ve paralarının buhar olduğunu öğrendiler.

ZORBALIKLA "ALACAĞIM YOKTUR" YAZILI KAĞIT İMZALATMIŞ

Bununla da yetinmeyen E.K.'nin paralarını almak isteyen ya da adli makamlara başvuracaklarını söyleyen mağdurları dayak ve zorbalıkla tehdit ederek "Alacağım yoktur" yazılı evrak imzalattığı öne sürüldü. İsmini vermek istemeyen ve parasını iadesini istediğinde de E.K.'nin adamları tarafından darp edildiğini söyleyen yaşlı bir mağdur da E.K.'ninbenzer dolandırıcılık faaliyetlerinden dolayı Avrupa ve Afrika'nın bazı ülkelerinde de hakkında suç duyuruları bulunduğunu, bu kişinin tüm şebeke üyeleri ile birlikte yurtdışına kaçma hazırlı yaptığını iddia etti.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Mağdurlar ortadan kaybolan milyarlarca liralık paranın ve buhar olan altınların geri alabilmeleri için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyor.