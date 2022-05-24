Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 14 ölü, 50 kayıp - Haberler

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Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 14 ölü, 50 kayıp

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 14 ölü, 50 kayıp

Myanmar'da Arakanlı Müslümanları taşıyan bir teknenin batması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanları taşıyan bir teknenin batması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Myanmar açıklarında hafta sonu yaklaşık 90 Arakanlı Müslümanın bulunduğu mülteci teknesi kötü hava koşulları nedeniyle battı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yapılan arama kurtarma çalışmalarında 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, en az 50 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi. Tekneden kurtarılan 20 kişinin Ayeyarwady bölgesinde yetkililer tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Yerel basın, batan teknenin Malezya'ya gitmek üzere 19 Mayıs'ta Arakan eyaletinden yola çıktını açıkladı.

Myanmar'da 2017 yılında ordunun ve Budist milliyetçilerin baskısı nedeniyle 730 binden fazla Arakanlı Müslüman ülkeden kaçarak Bangladeş'e sığınmıştı. - NAYPYİDAW

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Arama Kurtarma, Mülteci, Myanmar, 3. Sayfa, Haberler

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