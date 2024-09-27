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Araçtan Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Araçtan Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, araçtan açtığı ateşle 9 yaşındaki çocuğu yaralayan şüpheli M.B. tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüpheliler gözaltına alındı.

Araçtan açtığı ateşle 9 yaşındaki çocuğu yaralayan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçtan açtığı ateş neticesinde 9 yaşındaki çocuğu yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay 25 Eylül tarihinde 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçtan açılan ateş sonucu yoldan geçen 9 yaşındaki Ç.E. kolundan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ç.E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen A.B., M.B. ve H.E.B. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. A.B. serbest bırakıldı, H.E.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, M.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa

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