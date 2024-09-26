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Araçtan Açılan Ateşle Yaralanan Çocuk İçin İki Şüpheli Yakalandı

Araçtan Açılan Ateşle Yaralanan Çocuk İçin İki Şüpheli Yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yoldan geçen 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olan araçtan ateş açan iki şüpheli yakalandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, şüpheliler gözaltına alındı.

Araçtan açtıkları ateş sonucu 9 yaşındaki çocuğu yaralayan 2 şüpheli yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçtan açılan ateş neticesinde yoldan geçen 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Olay dün, 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen bir araçtan açılan ateş sonucu, yoldan geçen 9 yaşındaki Ç.E. kolundan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ç.E. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen M.B ve H.E.B isimli 2 şüpheli polis ekipleri tarafından suç aleti silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa

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