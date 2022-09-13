Araçtan 60 litre sahte alkol çıktı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep polisi bir araçta yaptığı aramada 60 litre sahte alkol ele geçirdi. Gaziantep polisi bir araçta yaptığı aramada 60 litre sahte alkol ele geçirdi. Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir araçta yapılan aramada 60 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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