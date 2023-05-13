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Araçta yapılan aramada 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Araçta yapılan aramada 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Jandarma ekiplerinin arama yaptığı bir araçta 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildiTokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Tokat İlinin Niksar İlçesinde mülki sınırları içerisinde H.A.

Jandarma ekiplerinin arama yaptığı bir araçta 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Tokat İlinin Niksar İlçesinde mülki sınırları içerisinde H.A.K isimli şüpheli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada 180 Adet kimyasal uyuşturucu hap (Extacy) ve yaklaşık 23 gr. mariana uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ilgili olarak adli işlemlere başlatıldı. - TOKAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tokat 3. Sayfa Haberler

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