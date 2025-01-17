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Araçta Uyuyan Genç, Polisin Uğraşlarıyla Uyandı

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Aksaray'da bir araçta uyuyan genç, polisin davetsiz girişimini dakikalarca görmezden geldi. Polisin cama ve tavana vurması, kapıyı zorlaması sonuç vermezken, son çare olarak aracın sallanmasıyla uyandırıldı. Genç, evinin anahtarını unuttuğu için araçta uyuduğunu söyledi.

Aksaray'da araçta uyuyan genci uyandırmak için dakikalarca uğraşan polis, cama vurdu, tavana vurdu, kapıyı zorladı, seslendi ama genç bir türlü uyanmadı. Son çare aracı sallamaya başlayan polis bu yöntemle genci uyandırdı.

Olay, Pamucak Mahallesi 902 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar 06 LSY 45 plakalı araçta bir şahsın kıpırdamadan durduğunu görünce durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolda yapılan aramada aracı bulan polis ve sağlıkçılar araç içinde uyuyan şahsı uyandırmak için uzun uğraşlar verdi. Defalarca cama vurulmasına rağmen genç uyanmayınca polis bir yandan bağırarak sesini duyurmaya çalıştı, bir yandan da aracın tavanına vurup şahsı uyandırmak istedi. Araç kapısına açmaya çalışmasına rağmen genç uyanmayınca polis memurları bu kez de aracı sallayarak uyandırmaya çalıştı. Bir süre aracı sallayan polis memurları şahsı uyandırmayı başardı. Aracın sallanmasının ardından uyanan genç dışarıda polis ve sağlık ekiplerini görünce hayret içinde kaldı. Aracın kapısını açan gence ilk olarak "İyi misin?" diye soran polis memurları, M.G.U. (20) isimli genci Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirdi. Her hangi bir sorunu olmayan genç serbest bırakılırken, gencin evinin anahtarını çalıştığı iş yerinde unuttuğu ve gece geldiğinde evine giremediği için araçta uyuduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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