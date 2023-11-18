Araçta tabanca ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada tabanca ele geçirdi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada tabanca ele geçirdi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu ilçesinde bir şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet 9 mm tabanca ele geçirildi. Şüpheli N.Y. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa