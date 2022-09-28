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Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında aracında sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkartıldı.

Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında aracında sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, şehir merkezinde bulunan Toptancılar kavşağında meydana geldi. 4 Eylül Sanayi Sitesinden Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı istikametine gitmekte olan Z.G. yönetimindeki 16 NTY 35 plakalı Peugeot marka otomobil, Toptancılar sitesinden çıkmakta olan C.E. yönetimindeki 58ABV 469 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Sürücü C.E. hurdaya dönen araçta sıkıştı. Sıkışan sürücü Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabası ile araçtan güçlükle çıkartıldı. Kazada her iki sürücü ve 16 NTY 35 plakalı araçta bulunan 8 yaşındaki K.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Eylül Sivas 3. Sayfa Haberler

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