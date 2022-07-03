Son dakika haberleri: Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştılar Alkol şişesi çıkan otomobil önce direğe ardından karşı yönden gelen kamyonete çarptı; 1'i ağır 2 yaralı Denizli'de içinden alkol şişesi çıkan otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştılar

Alkol şişesi çıkan otomobil önce direğe ardından karşı yönden gelen kamyonete çarptı; 1'i ağır 2 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de içinden alkol şişesi çıkan otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kamyonetin manevra yaparak tali yola girdiği kazada otomobil sürücüsünün sıkıştığı yerden çıkarılması için zamanla yarışıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki Honda marka 20 AES 078 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu önce direğe çarptı, ardından da karşı yönde Denizli istikametine seyir halinde olan Mehmet Arif K. hakimiyetindeki 06 CVV 784 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrilirken, sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet ise tali yola girdi.

Zamanla yarıştılar

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, otomobilde sıkışan sürücüyle konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Sürücüyü kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, ardından kurtararak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şok geçiren kamyonet sürücüsü ise olayı anlattıktan sonra ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir süre tali yoldan sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla tekrardan açıldı.

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title