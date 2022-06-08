Araçta baygın bulunan sürücü hayatını kaybetti - Haberler

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Araçta baygın bulunan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Araçta baygın bulunan sürücü hayatını kaybetti

Samsun'da aracın içinde baygın halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da aracın içinde baygın halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaat firmasının önünde, şoförlüğünü yaptığı çekicinin içinde mesai arkadaşları tarafından baygın halde bulunan Bülent Satılmış (46), ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Duran kalbi hastanede çalıştırılan Satılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bülent Satılmış'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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