Araçta 785 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Araçta 785 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Araçta 785 paket kaçak sigara ele geçirildi

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 785 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 785 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesinde şüphelendikleri bir araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada araçta 785 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, B.C. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından B.C.'in adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık, Eskişehir, Tragger, Sigara, 3. Sayfa, Haberler

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