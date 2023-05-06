Araçlarıyla Munzur çayına düşerek kaybolan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'de içinde bulundukları aracın Munzur çayına uçması sonucu kaybolan 3 gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı. 22 yaşındaki Baran Aslantaş'a ait olduğu belirlenen cenaze, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayıp diğer iki genci arama çalışmalarına ise devam ediliyor.

Diyarbakır'dan gezmek için Tunceli'ye gelen ve içinde Mehmet Can Demiral (22), Azat Demiral (21) ve Baran Aslantaş'ın bulunduğu araç 21 Nisan günü Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur çayına uçmuştu. Kazanın hemen ardından başlatılan arama çalışmalarından bugün ilk sonuç elde edildi. Tunceli-Ovacık karayolu Miskisağ bölgesinde Munzur çayında yapılan aramalarda 22 yaşındaki Baran Aslantaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cenaze, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kayıp olan Mehmet Can ve Azat Demiral'ı arama çalışmalarına ise hem Munzur çayında hem de Uzunçayır Baraj Göünde çok sayıda ekibin katılımıyla devam ediliyor. - TUNCELİ