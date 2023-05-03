Üye Girişi
Haberi Paylaş
Araçlarında uyuşturucu bulunan 3 şüpheliye gözaltı

Araçlarında uyuşturucu bulunan 3 şüpheliye gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ve İzmit ilçelerinde şüpheli 2 şahsın araçlarında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ve İzmit ilçelerinde şüpheli 2 şahsın araçlarında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilişkin3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ile mücadele çalışmaları neticesinde Gebze ve İzmit ilçelerinde 2 şüpheli şahsın aracında arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramada 210 gram bonzai, 75 gram metamfetamin, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title