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Araçların sibop kapaklarını söken çocukları uyarınca bıçaklandı

3. Sayfa Haberleri

Araçların sibop kapaklarını söken çocukları uyarınca bıçaklandı

Samsun'da park halindeki araçların lastiklerinin sibop kapaklarını söken çocukları uyarınca bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da park halindeki araçların lastiklerinin sibop kapaklarını söken çocukları uyarınca bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ş. evinin balkonunda bulunduğu sırada sokaktaki park halindeki araçların lastiklerinin sibop kapaklarını söken çocukları uyardı. Çocukların peşinden giderek çaldıkları sibop kapaklarını almak isteyen Mehmet Ş., bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Kendi imkanları ile Gazi Devlet Hastanesine giden yaralı şahıs, burada tedavi altına alındı. Çocukların araçların sibop kapaklarını çaldıklarını görünce 4 kişi olan 12 yaşlarındaki çocukları uyarınca bıçaklandığını belirten Mehmet Ş., üzüntüsünü dile getirdi. Kimliği belirsiz çocuklar kaçarken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun Haberler

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