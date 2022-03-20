Araçların önüne atlayan alkollü şahsa polis müdahale etti - Haberler

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Araçların önüne atlayan alkollü şahsa polis müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Araçların önüne atlayan alkollü şahsa polis müdahale etti

Adıyaman'da, araçların önüne atlayarak kazaya davetiye çıkaran alkollü şahıs polis ekiplerince yakalandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, araçların önüne atlayarak kazaya davetiye çıkaran alkollü şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Eskisaray Cami yakınlarında araçların önüne atlayan ve alkol aldığı belirtilen A.Y., isimli şahsın kazaya davetiye çıkarması üzerine belirtilen bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı araçların önünden alarak ekip otosuna bindirdi. Kendisinde olmayan şahıs, polis ekiplerince evine bırakılmak üzere olay yerinden götürüldü. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Polis, Alkol, Cami, 3. Sayfa, Haberler

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