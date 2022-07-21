Araçları tek tek sorguladılar, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladılar Araçları tek tek sorguladılar, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladılarZONGULDAK Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde uygulama yapıldı. Araçları tek tek sorguladılar, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladılar ZONGULDAK Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde uygulama yapıldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesinde uygulama yapıldı. Ekipler, araçları tek tek durdurarak, sigorta muayene konusunda sorgulama yaptı. Kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulandı. Öte yandan ekipler, emniyet kemeri konusunda da sık sık vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yaklaşık 1 saat süren uygulama ekiplerin uygulamayı tamamlamasının ardından sona erdi. İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Araçları tek tek sorguladılar, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladılar - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.