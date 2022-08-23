Araçlardan mazot çalarken yakalandı 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir şüpheli araçlardan mazot çalarken suçüstü yakalandı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir şüpheli araçlardan mazot çalarken suçüstü yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Reyhanlı'da A.E. adlı kişi, iki ayrı araçtan mazot çalarken suçüstü yakalandı. Şahıstan 1 bidon mazot, 1 adet mazot çekme pompası, uyuşturucu içiminden kullanılan payp ele geçirildi. 27 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelen otodan mazot hırsızlığının da şüphelisi olduğu tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Hatay 3. Sayfa Haberler

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