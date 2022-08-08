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Araçlara yeşil ışık yanarken karşıya geçen vatandaşlara ticari taksi çarptı

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Araçlara yeşil ışık yanarken karşıya geçen vatandaşlara ticari taksi çarptı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde araçlara yeşil ışık yanarken yolun karşısına geçen vatandaşlara ticari taksi çarptı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde araçlara yeşil ışık yanarken yolun karşısına geçen vatandaşlara ticari taksi çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, 1 kişinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, 22.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Arap Hasan Mahallesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlara yeşil ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan D.Ş., M.C.B. ve A.B.'ye, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 T 6720 plakalı taksi çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından D.Ş. ve M.C.B., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne A.B., ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde D.Ş.'nin durumu ağır olduğu belirtilirken, diğer yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, meydana gelen kaza çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde ticari taksinin yayalara çarptığı ve yayaların çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabağlar İzmir 3. Sayfa Haberler

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