Araçlar yolda kaldı - Haberler

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Araçlar yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Araçlar yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod ile uyardığı Muğla'da öğleden sonra başlayan fırtına ve yağış sonrası bazı yollarda su birikintisi sonrası araçlar mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod ile uyardığı Muğla'da öğleden sonra başlayan fırtına ve yağış sonrası bazı yollarda su birikintisi sonrası araçlar mahsur kaldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yatağan istikametinde seyreden sürücüler su birikintisi sonrası araçlarının su birikintisinde kalması ile hareket edemediler. Yolda kalan vatandaşlar 'Aracım çalışmıyor şu an. Motoru su aldı. Bunun suçlusu kim? Ben miyim?" diyerek sitem etti.

Araçların yolda kalmasının ardından vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Trafik ekipleri de yolda biriken suyun temizlenmesi için Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edilmesini istedi.

Kısa süreli sağanak yağış sonrası şehir merkezinden olumsuzluk yaşanmadı. - MUĞLA

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırtına Muğla su 3. Sayfa Haberler

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