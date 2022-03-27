Araçlar arandı, cam filmleri teker teker söktürüldü - Haberler

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Araçlar arandı, cam filmleri teker teker söktürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Araçlar arandı, cam filmleri teker teker söktürüldü Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde araçlar didik didik arandı, araçlarda bulunan cam filmleri tek tek söktürüldü.

EDİRNE (İHA) - Araçlar arandı, cam filmleri teker teker söktürüldü

EDİRNE - Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde araçlar didik didik arandı, araçlarda bulunan cam filmleri tek tek söktürüldü.

Edirne'nin Kıyık Caddesi'nde gerçekleştirilen denetime, Özel Harekat Timleri, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele, Asayiş ve Trafik polisleri katıldı. Denetimde trafik polisleri tarafından araçlar sorgulandı. Asayiş polisleri de araçlarda bulunan kişilere GBT kontrolü yaptı.

Özel Harekat polislerinin geniş güvenlik önlemi aldığı denetimde, şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Bazı sürücüler de, ceza yememek için araçlarındaki cam filmlerini söktü.

Araçlar arandı, cam filmleri teker teker söktürüldü

Araçlar arandı, cam filmleri teker teker söktürüldü

Araçlar arandı, cam filmleri teker teker söktürüldü

Araçlar arandı, cam filmleri teker teker söktürüldü

Araçlar arandı, cam filmleri teker teker söktürüldü

Araçlar arandı, cam filmleri teker teker söktürüldü

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - 3. Sayfa

Özel Harekat, Edirne, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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