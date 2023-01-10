Araçlar 500 metre mesafede kazaya karıştı, trafik kilitlendi 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda 500 metre mesafede 4 aracın karıştığı 2 ayrı kaza meydana geldi. Diyarbakır- Şanlıurfa yolunda 500 metre mesafede 4 aracın karıştığı 2 ayrı kaza meydana geldi. Kaza sonrası trafik kilitlendi. Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda yaklaşık 500 metre mesafede 4 aracın karıştığı iki ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, ana yolda trafik kilitledi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine Bildirilmesi üzerine kaza yerlerine trafik polisleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolda kontrollü geçişi sağlarken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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