Aracıyla takla atan kadın sürücü gözyaşlarına hakim olamadı

Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters dönen otomobilde bulunan 1 bebek 2 kadın kazayı burunları bile kanamadan atlattı.Kazanın ardından otomobilden çıkarılan araç sürücüsü, kucağındaki bebekle birlikte trafik ekiplerine olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Kaza; Manavgat- Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Esra Saadeddine'nin kullandığı 07 AYB 234 plakalı otomobil, Sorgun Otogar Köprülü Kavşağını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, takla atarak Hasan Ali Yücel Caddesinde refüjü geçerek yola devrrildi.

Ters dönen otomobilde bulunan 2'si kadın 1'i bebek 3 kişi vatandaşlar ve itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Aracı kullanan Esra Saadeddine, araçta yolcu olarak bulunan Semra Acar Baharatalı ve Ayla Acar isimli bebek 112 sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye götürüldü.

"Bir anda önümde takla attı"

Kaza sırasında motosikletiyle yolculuk yaptığını belirten bir vatandaş "Kavşağa gelirken bir anda otomobilin takla attığını gördüm. Ben durmasaydım beni de alıp gidebilirdi. Kendimi toparladım ve hemen yardımlarına koştum. Allah'tan kendilerinin önemli bir şeyi yok" dedi.

Kazanın ardından otomobilden çıkarılan araç sürücüsü, kucağındaki bebekle birlikte trafik ekiplerine olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.