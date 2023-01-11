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Aracıyla seyir halindeyken husumetlileri tarafından silahla yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Aracıyla seyir halindeyken husumetlileri tarafından silahla yaralandı

Antalya'da aracıyla seyir halindeyken husumetlileri tarafından önü kesilen genç silahla yaralandı.

Antalya'da aracıyla seyir halindeyken husumetlileri tarafından önü kesilen genç silahla yaralandı.

Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür A. 32 AAU 662 plakalı işyerine ait ticari araç ile seyir halindeyken önü kesildi. Burada manevra yaparak kaçmaya çalışan genç, duvara çarptı. Önünü kesen kişi veya kişiler tarafından ateş açılması üzerine Özgür A, aracından inerek kaçmaya çalıştığı esnada ayaklarından vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olan Özgür A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde gence husumetlileri tarafından ateş açıldığı ve şüphelileri yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan Özgür A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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