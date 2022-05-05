Aracıyla şarampole düşen Alman uyruklu sürücü hayatını kaybetti - Haberler

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Aracıyla şarampole düşen Alman uyruklu sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aracıyla şarampole düşen Alman uyruklu sürücü hayatını kaybetti

Antalya'da Alman uyruklu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole düştü.

Antalya'da Alman uyruklu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole düştü. Hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya ilçesi Uzunöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alman uyruklu Lothar Adolf E. (62), idaresindeki 07 MB 0886 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Antalya, Alanya, Alman, 3. Sayfa, Haberler

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