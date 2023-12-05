Aracıyla kaldırıma çıkan sürücü alkollü çıktı

Kaza yapan araçtaki boş alkol şişesi dikkat çekti

BURDUR - Burdur'da alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaldırıma çıkarak market duvarına çarptı.

Kaza, saat 21.40 sıralarında Çeşmedamı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur A. idaresindeki 15 ACG 137 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak market duvarına çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ayakta tedavi ettiği sürücü Uğur A. işlemler için polis merkezine götürülürken, otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Otomobil içerisindeki boş alkol şişesi ise dikkat çekti.

Sürücünün yapılan kontrolde 2,06 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 5 bin 96 TL para cezası kesilerek, ehliyetine 2 yıl el konuldu. Otomobil sahibine ise muayenesiz aracı trafiğe çıkarmaktan 951 TL para cezası uygulandı. Otomobil içerisindeki boş alkol şişesi ise kazanın sebebini açıklar nitelikteydi.